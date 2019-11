Koppel opgepakt na schoten in Schaarbeek

In Schaarbeek is woensdagavond een koppel opgepakt nadat de man verschillende schoten in de lucht had gelost. Dat meldt het Brusselse parket. De reden voor die schoten is nog onduidelijk. Zowel de man als de vrouw die bij hem was, zulen verhoord worden door de politie. Het incident vond plaats in de Lindestraat in Schaarbeek waar het koppel rond 20.30 uur een café was binnengestapt. Om een onduidelijke reden toonde de man in het café dat hij een wapen in zijn broeksriem droeg, stapte naar buiten en loste op straat verschillende schoten in de lucht. Het koppel vertrok nadien met de wagen maar werd op de Helmetsesteenweg vlakbij het Verboekhovenplein tegengehouden door de politie en opgepakt. De man en vrouw zullen nu door de politie verhoord worden.

Het Brusselse parket heeft het gerechtelijk labo ter plaatse gestuurd, alsook een ballistisch deskundige. De wagen van het koppel is ook in beslag genomen en moet weggetakeld worden. Daardoor is het verkeer op tramlijn 55 van de MIVB sinds kort voor 21.00 uur onderbroken tussen de haltes Vrede en Verboekhoven. De MIVB heeft vervangbussen ingelegd.

bron: Belga