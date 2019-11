Kinderorganisaties zetten “recht op spelen” in de kijker in Lokeren

Naar aanleiding van de 30ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag zetten tal van kinder- en jeugdorganisaties vandaag in Lokeren “het recht op spelen” in de kijker. “Het is oké dat kinderen vuil worden, dat kinderen risico’s nemen en dat kinderen het avontuur opzoeken”, is de boodschap van “Goe Gespeeld!”. De partners van Goe Gespeeld! zijn daar waar er kinderen zijn of waar er over kinderen gesproken wordt. Het omvat de grote jeugdbewegingkoepels, opvoedingsondersteunende instanties, organisaties gelinkt met kinderopvang en scholen en zij die strijden voor de natuur.

Op 20 november is het de 30ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag. Goe Gespeeld! zet het 31ste kinderrecht in de verf tijdens de Binnenspeeldag van de stad Lokeren: het recht op spelen.

“Kinderen spelen tegenwoordig anders dan vroeger”, legt Tine Bergiers van Goe Gespeeld! uit. “Ze mogen minder buiten, mogen niet vuil worden of mogen geen risico’s meer nemen. Goe Gespeeld! gaat daar tegen in en bewijst dat het omgekeerde net het na te streven doel is. Het is wél oké om kinderen vuil te laten worden, om kinderen risico’s te laten nemen en om kinderen het avontuur te laten opzoeken. Ze leren er ongelooflijk veel van en het maakt hun kindertijd des te plezanter.”

De Binnenspeeldag vindt woensdag van 14 tot 17 uur plaats in het Sport- en Jeugdcomplex Durmebad in Lokeren. Er zullen honderd à honderdvijftig kinderen aanwezig zijn die komen spelen. Er zijn verschillende activiteiten gepland.

bron: Belga