EU-ambassadeur Sondland hield Pompeo op de hoogte van ontwikkelingen in Oekraïne-dossier

De Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie, Gordon Sondland, heeft minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen in de pogingen om de Oekraïense president Volodimyr Zelensky een onderzoek te laten opstarten naar Joe en Hunter Biden. Dat zeggen twee bronnen dichtbij het dossier aan de New York Times. Met deze onthullingen wordt Pompeo meer rechtstreeks in verband gebracht met de gebeurtenissen die geleid hebben tot het huidige impeachmentonderzoek tegen Trump. Sondland getuigt vandaag in dat onderzoek, en zal aan een kruisverhoor onderworpen worden. Hij is een van de weinige getuigen die rechtstreeks met Trump sprak over Oekraïne.

Sondland bracht Pompeo midden augustus op de hoogte van een ontwerpverklaring die Trump moest overtuigen om Zelensky een ontmoeting in het Oval Office toe te kennen. Sondland werkte samen met de Oekraïeners en een andere Amerikaanse diplomaat aan die verklaring.

Eind augustus besprak Sondland met Pompeo de mogelijkheid om Zelensky, tijdens een geplande ontmoeting met Trump in Warschau, ertoe te overhalen te zeggen dat hij de maatregelen zou treffen die Trump van hem verwachtte. Die toezegging zou de impasse in de relatie tussen de twee landen moeten beëindigen. Pompeo keurde het plan goed, maar later annuleerde Trump zijn reis naar Polen.

Het is niet duidelijk hoe expliciet Sondland was in zijn communicatie met Pompeo over wat gevraagd werd van de Oekraïeners. Maar Pompeo was wel een van de personen die meeluisterde naar het intussen fameuze telefoongesprek tussen Trump en Zelensky, op 25 juli. In dat gesprek vroeg Trump zijn Oekraïense collega expliciet om een onderzoek te openen naar zijn mogelijke Democratische tegenstrever Joe Biden. Trump had het ook over een doorprikte samenzweringstheorie over Oekraïense inmenging in de Amerikaanse presidentscampagne.

Een advocaat voor Pompeo weigerde commentaar aan de New York Times.

bron: Belga