Eerste strafklacht voor ‘onmenselijke’ behandeling gevangene

Voor het eerst heeft de Belgische overheid een strafklacht aan haar been voor de ‘onmenselijke behandeling’ van een gedetineerde. Een twintiger uit Genk die in de gevangenis van Sint-Gillis op zijn proces wacht, kan de ratten in zijn cel niet meer verdragen. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen vandaag. Voor de familie van de 22-jarige M., die in voorhechtenis zit op verdenking van zware feiten, is de maat vol. “Hij gaat hieraan ten onder, dit is middeleeuws”, zegt zijn zus Meyrem, die samen met advocaat Frank Scheerlinck een strafklacht heeft ingediend. Een onderzoeksrechter onderzoekt intussen of M. inderdaad opgesloten zit in onmenselijke omstandigheden.

“De ratten kruipen er ’s nachts over zijn lichaam en vreten aan zijn kleding en zijn eten. Mijn cliënt geniet het vermoeden van onschuld, maar wordt in feite gefolterd door de overheid. Hij mag ook maar hooguit één keer per week douchen, als de juiste cipier werkt”, zegt Scheerlinck.

Die ‘juiste cipier’ is de enige bewaker die zich nog enigszins om M. bekommert. “De rest weigert Nederlands te praten, terwijl mijn broer geen woord Frans kent”, aldus nog Meyrem.

Volgens het Gevangeniswezen zijn er in Sint-Gillis geen problemen met ongedierte. “Die waren er in het verleden wel, maar we hebben er de laatste tijd veel aan gedaan om de ratten buiten te houden”, klinkt het.

bron: Belga