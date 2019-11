Eerste strafklacht voor ‘onmenselijke’ behandeling gevangene: “onderzoek loopt”

Het Brusselse parket bevestigt dat een gedetineerde en diens familie klacht hebben ingediend tegen de Belgische overheid omdat de man in de gevangenis van Sint-Gillis zou worden onderworpen aan een onmenselijke behandeling. “Het onderzoek loopt”, meldt het parket. De kranten De Morgen en Het Laatste Nieuws schrijven vandaag dat de 22-jarige M. een strafklacht heeft ingediend tegen de Belgische overheid. De man uit Genk die in voorhechtenis zit in de gevangenis van Sint-Gillis kan de ratten in zijn cel niet meer verdragen. “De ratten kruipen er ’s nachts over zijn lichaam en vreten aan zijn kleding en zijn eten. Mijn cliënt geniet het vermoeden van onschuld, maar wordt in feite gefolterd door de overheid”, zegt zijn advocaat, Frank Scheerlinck.

Bovendien zou de man, die enkel Nederlands spreekt, niet of nauwelijks kunnen communiceren met het gevangenispersoneel, aldus meester Scheerlinck: “Hij mag ook maar hooguit één keer per week douchen, als de juiste cipier werkt.”

Die ‘juiste cipier’ is de enige bewaker die zich nog enigszins om M. zou bekommeren. De rest weigert Nederlands te praten, terwijl de man geen woord Frans kent, klinkt het nog.

Volgens het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen was er de voorbije maanden “absoluut geen probleem met ongedierte in de gevangenis van Sint-Gillis”. “De directie van de gevangenis van Sint-Gillis heeft de voorbije maanden geen klachten van gedetineerden ontvangen over de aanwezigheid van ratten op de cel. Ook de Commissie van Toezicht kreeg hier geen klachten over”, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver.

