Davis Cup – Novak Djokovic pleit voor één “Super Cup” in september

Novak Djokovic, die woensdag zijn eerste wedstrijd afwerkte op de vernieuwde Davis Cup in Madrid en binnen enkele weken aan de eerste editie van de ATP Cup deelneemt, bepleit een eengemaakte “Super Cup” in september. Hij vindt dat beide toernooien niet naast elkaar kunnen blijven bestaan. “Op lange termijn geloof ik niet dat beide Cups kunnen blijven bestaan met amper zes weken tussen, dat is te kort”, begon Djokovic zijn betoog. Ook de ATP Cup is een landentoernooi, en gaat begin volgend jaar voor het eerst door, van 3 tot 12 januari. “Misschien is het een idee om beide toernooien samen te voegen tot één. Het ideale format bevindt zich tussen dat van de ATP Cup en dat van de Davis Cup in. Je kan een Elite 8 houden voor de beste landen, en eerder op het jaar kwalificaties.”

Ook over een datum heeft de Servische nummer twee van de wereld al nagedacht. “Ideaal zou volgens mij na de US Open zijn, liefst eind september. Dat zou het beste moment zijn voor zo’n Super Cup, of hoe je het ook wilt noemen. Al weet ik niet of het realistisch is.”

bron: Belga