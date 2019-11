Davis Cup – Darcis na nederlaag tegen Kyrgios: “Zijn service gaf de doorslag”

Steve Darcis (ATP 158) is er woensdagavond niet in geslaagd te stunten tegen Nick Kyrgios (ATP 30) tijdens het openingsduel van de tweede en beslissende Davis Cup-ontmoeting tegen Australië. Ondanks een uitstekende tweede set moest Darcis de duimen leggen. “Kyrgios speelde zeer solide”, stak Darcis na afloop van wal. “Je ziet dat hij er in de Davis Cup echt zin in heeft. Hij miste geen enkel punt, hetgeen hem in andere toernooien wel eens overkomt. Ik ben toch ook een beetje boos op mezelf. Ik mis bij 5-5 in de tiebreak van de tweede set een kans. Ik zat dichtbij een derde set. Ik had twee setballen, maar het mocht niet zijn. Zijn service was ook werkelijk uitstekend. Zo’n opslag heb ik jammer genoeg nooit gehad in mijn carrière.”

Kyrgios sloeg doorheen de partij liefst 22 aces en won honderd procent van de punten op de eerste bal. “Ik stond telkens meteen onder druk”, jammerde Darcis. “Het was moeilijk, maar ik heb gedaan wat ik kon. En ik heb alles gegeven. Ik heb verloren, dat is jammer, maar dat is ook tennis. Het is nu zo. Ik heb geprobeerd mijn eigen spel te spelen, me te concentreren op wat ik het best kan, maar Kyrgios was gewoon sterker vandaag.”

