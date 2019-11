België en vier andere EU-staten klagen bocht van VS over Israëlische nederzettingen aan

Vijf Europese landen hebben woensdag bij de VN de Amerikaanse beslissing aangeklaagd om de Israëlische nederzettingen niet langer als illegaal te beschouwen. Ze lieten wel na om Washington rechtstreeks te noemen. “Ons standpunt over de Israëlische kolonisatiepolitiek in de bezette Palestijnse gebieden, Oost-Jeruzalem inbegrepen, is duidelijk en blijft ongewijzigd”, zeggen naast België ook Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Polen, op dit moment alle vijf leden van de VN-Veiligheidsraad. “Alle kolonisatie-activiteiten zijn illegaal naar het internationaal recht. Ze ondermijnen de levensvatbaarheid van een tweestatenoplossing en het vooruitzicht van duurzame vrede. We roepen Israël op om de kolonisatie-activiteiten stop te zetten, conform zijn verplichtingen als een bezettingsmacht.”

VS-minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei maandag dat het “bouwen van kolonies van Israëlische burgers op de Westelijke Jordaanoever op zich niet in strijd is met het internationaal recht”. Net als de eenzijdige erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël ging het om een nieuwe breuk met de traditionele Amerikaanse diplomatie. In Israël werd de beslissing toegejuicht, maar de Palestijnen en zowat de hele internationale gemeenschap uitten hevige kritiek.

Bron: Belga