Amaya Coppens mishandeld in gevangenis, aldus vader

De jonge Belgisch-Nicaraguaanse Amaya Coppens, die vorige donderdag aangehouden werd in de Nicaraguaanse stad Masaya, is mishandeld, melden lokale media en haar vader Frédéric Coppens. “Amaya heeft slaag gekregen tijdens haar arrestatie en de overbrenging van Masaya naar de gevangenis van El Chipote”, schrijft haar vader aan zijn nicht, in een brief die Belga kon inkijken. De 25-jarige, die in juni 2019 bevrijd werd na negen maanden gevangenschap, is vorige donderdag opnieuw gearresteerd samen met vijftien andere activisten, toen ze water bracht naar hongerstakers die de bevrijding van politieke gevangenen vragen. Amaya en de andere gearresteerden worden verdacht van het transport van wapens, een beschuldiging die volgens haar vader helemaal uit de lucht gegrepen is.

Coppens zou geslagen zijn en vervolgens in een isoleercel opgesloten zijn, in omstandigheden die met marteling vergeleken kunnen worden, aldus haar vader. “Geen raam, geen ventilatie, geen water, het licht permanent aan, en een beschimmelde stromatras die ’s nachts een nieuwe astma-aanval veroorzaakte”, beschrijft hij. Voor haar gezondheidstoestand kreeg de studente vier injecties, waarvan de inhoud niet duidelijk was.

Na ongeveer 24 uur in eenzame opsluiting werd Amaya naar een gedeelde cel gebracht. Ze zou nog tot de hoorzitting op 28 november in voorlopige hechtenis blijven, stellen lokale media.

Het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties uitte zijn bezorgdheid al, en heeft de Nicaraguaanse overheid gevraagd een einde te maken aan haar permanente onderdrukking van andersdenkenden. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is een petitie gestart voor de onmiddellijke vrijlating van alle personen die vastgehouden worden voor het uitoefenen van hun recht op vrije meningsuiting en vreedzame vereniging.

Bij het politiek geweld in Nicaragua kwamen al meer dan 325 mensen om het leven sinds de betogingen van april 2018. Honderden oppositieleden werden opgesloten en ongeveer 62.500 burgers zijn op de vlucht, verklaren mensenrechtenorganisaties.

