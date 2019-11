Aanslagen Parijs – Zus van Franse jihadi’s die aanslagen in Parijs opeisten veroordeeld tot negen jaar cel

Anne Diana Clain (44), de oudere zus van Fabien en Jean-Michel Clain, de Franstalige stemmen van terreurgroep IS, is woensdag in Parijs veroordeeld tot negen jaar cel. De vrouw probeerde naar Syrië te reizen met haar echtgenoot en vier kinderen. De correctionele rechtbank bepaalde dat Anne Diane Clain minstens twee derde van haar straf moet uitzitten alvorens in aanmerking te komen voor een mogelijke vervroegde vrijlating. Ze werd schuldig bevonden aan bendevorming omwille van terrorisme, net als haar man Mohamed Amri, een Tunesiër van 58 jaar. Amri kreeg tien jaar, waarvan ook hij twee derde moet uitzitten, en een definitief verbod tot het Franse grondgebied.

Clain, Amri, hun drie kinderen en een kind uit een eerdere relatie van Amri werden in juli 2016 onderschept aan de Turks-Syrische grens. In september 2016 werden ze het land uitgezet.

Fabien Clain nam de audioboodschap op waarin hij de aanslagen van Parijs opeiste in naam van IS. Zijn broer Jean-Michel werd geïdentificeerd als de zanger die te horen is in de boodschap. Fabien Clain wordt ook gelinkt aan Mohammed Merah, de man die in het Franse Toulouse en Montauban in 2012 bij drie aanslagen zeven personen ombracht. Ze zouden allebei omgekomen zijn in februari 2019 in Syrië. Toch is voorzichtigheid hierover geboden, omdat jihadi’s weleens hun dood in scène zetten.

Bron: Belga