VIDEO. Zo reageren Rode Duivels op gerucht dat Kevin De Bruyne de kleinste heeft

Naakt douchen lijkt vanzelfsprekend in de voetbalwereld, maar niet elke voetballer voelt zich daar even comfortabel bij. ‘De Ideale Wereld’ polste daarover bij enkele Rode Duivels en vroeg ook of een mysterieus gerucht over Kevin De Bruyne klopt.

Onlangs ontstond er commotie rond voetbalclub Berchem Sport dat spelers onder de 17 verplicht om naakt te douchen. Hygiënische redenen liggen aan de basis van die regel.

Kortste eind

De makers van het satirische nieuwsprogramma ‘De Ideale Wereld’ wilden weten of ook de Rode Duivels na elke match samen in hun blootje onder de douche kruipen. Het ideale moment om ook eens te polsen of het klopt dat Kevin De Bruyne inderdaad aan het kortste eind trekt…

Het ‘Kevin De Bruyne’-momentje is te bekijken vanaf 00:52.