Update je WhatsApp zo snel mogelijk, want anders loop je momenteel een risico

WhatsApp-gebruikers worden aangeraden om de meest recente update uit te voeren na een nieuw beveiligingslek bij zowel Android-smartphones als iPhones. De boosdoener is een videobestand dat door hackers verstuurd wordt.

Door het nieuwe beveiligingslek kunnen hackers toegang krijgen tot je smartphone. Dat doen ze door een videobestand type MP4, dat een corrupte code bevat, door te sturen via WhatsApp. Daardoor kan je smartphone onbruikbaar worden of kunnen hackers je gegevens bekijken. “Dat kan een denial of service-aanval zijn. Daarbij wordt je smartphone overbelast waardoor hij voor jou onbruikbaar wordt. Maar het kan ook ergere gevolgen hebben: het bestandje kan als het ware ook een deurtje in je smartphone open ‘kraken’ en zo bestanden onderscheppen: berichtjes, foto’s, je bankgegevens, enzovoort”, vertelt Pieterjan Van Leemputten, technologie-expert van DataNews, aan Het Nieuwsblad.

Video ontvangen al voldoende om risico te lopen

Het akelige aan dit beveiligingslek is dat je de video niet eens hoeft te openen om gehackt te worden. “De video ontvangen alleen is genoeg om een paar zaken in gang te zetten op je telefoon. In sommige gevallen toch, want de aanvallen werken lang niet altijd. Gelukkig maar, want je kan van eender wie berichten ontvangen op WhatsApp. Dat moeten geen contacten zijn. Met het juiste bestandje zouden hackers dan om het eender welke telefoon kunnen overnemen”, klinkt het.

Nieuwste update

Hoewel Whatsapp-eigenaar Facebook intussen meegedeeld heeft dat het lek gedicht is, zijn sommige gebruikers nog steeds kwetsbaar. Daarom update je best naar de nieuwste versie. “Wil je absoluut zeker zijn dat je geen risico meer loopt, dan moet je zo snel mogelijk jouw versie van WhatsApp updaten”, aldus Van Leemputten.