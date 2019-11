‘Temptation’-Pommeline: “Dat vind ik écht een afknapper tijdens een date”

Pommeline Tillière heeft in een interview aangegeven wat ze al dan niet leuk vindt aan een man tijdens een date. Voor mannen die op haar borsten vallen, hebben we slecht nieuws.

Momenteel is Pommeline nog te zien in het VIJF-programma ‘Celebs gaan Daten’. Die opnames dateren nog van afgelopen zomer, maar intussen weten we al dat ze een nieuwe vriend heeft.

Complimentjes

Mocht de 25-jarige ‘Temptation’-verleidster toch ooit weer vrijgezel zijn, dan heeft ze al enkele tips voor mannen die hun kans willen wagen. “Ik vind het vooral leuk als ik een compliment krijg, maar dan over mijn ogen en niet over mijn borsten. Dat laatste vind ik echt een afknapper. Als ik op date ben en een man zegt meteen: ‘je hebt echt lekkere tieten’, dan hoeft het niet meer voor mij. Dan weet ik al waarvoor het is. Dergelijke mannen maken geen kans bij mij. Ik probeer van dat type af te stappen want ik heb er al veel ervaring mee gehad en dat is niet goed afgelopen”, vertelt ze aan Showbizztv.

Grote mannen

Het uiterlijk speelt eveneens een rol, en ook wat dat betreft weet Pommeline goed wat ze wil. “Voor mij was Fabrizio de ideale man qua uiterlijk, dus ik probeer – jammer genoeg – altijd in die richting te zoeken. Dat zal ergens wel normaal zijn. Ik val op grote mannen, zuiderse types en mannen met tattoos”, klinkt het.