Roméo Elvis is eerste naam en headliner op affiche Couleur Café

Couleur Café heeft zijn eerste naam bekendgemaakt voor de editie in 2020 en dat is meteen een grote vis. Rapper Roméo Elvis keert na een eerste passage in 2017 terug naar het Brusselse festival en is de absolute headliner van de slotdag op zondag 28 juni. Vanaf woensdag 20 november zijn ook de Early Bird tickets voor Couleur Café te koop.

Dat het een thuismatch wordt voor Roméo Elvis staat nu al vast. De immens populaire Belgische rapper stond afgelopen jaar namelijk op nummer één in de wishlist van de Couleur Café-festivalgangers. Zij zien hun wens nu in vervulling komen. Op zondag 28 juni zal Roméo Elvis voor een ongetwijfeld knallende afsluiter zorgen.

Early bird

De aankondiging van de eerste naam van het Brusselse wereldfestival is ook meteen de start van de verkoop van een beperkt aantal Early Bird-tickets. Er worden enkel combitickets, met of zonder camping, en dagtickets voor zondag verkocht aan het voordelige vroegboektarief. Een ticket voor zondag kost 42 euro, een combiticket zonder camping is 85 euro en met camping inbegrepen kost het 99 euro. Alle prijzen zijn inclusief reservatiekosten.

Couleur Café gaat in 2020 door van vrijdag 26 tot zondag 28 juni in het Ossegempark in de buurt het Atomium.