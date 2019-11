Eline De Munck deelt naaktfoto in bad, maar volgers wijzen haar op gevaarlijk detail

Presentatrice Eline De Munck heeft haar Instagram-volgers verontrust met een selfie in haar bad. Op de achtergrond is immers een lampje te zien dat aangesloten is op het stopcontact…

De 31-jarige oprichtster van het brillenmerk ‘Odette Lunettes’ deelde het plaatje woensdagmorgen. Naast de vele positieve reacties waren er ook enkele volgers die opmerkten dat achter haar op de rand van het bad een lampje brandt.

Elektrocutie

Dat is duidelijk aangesloten op het elektriciteitsnet en kan dus zomaar in het water vallen, met de verschrikkelijke gevolgen van dien. “Oei! Doe maar geen Claude Francoiske met dat lampje achter u”, reageerde actrice Lien Van de Kelder. (Claude Francois was een Franse zanger die in 1978 overleed aan elektrocutie toen hij in zijn gevulde bad een loszittende lamphouder wilde rechtzetten; red.)

“Prachtige foto, maar levensgevaarlijke opstelling van die lamp op de achtergrond”, en “Kijk maar uit met dat lampje”, klinkt het nog.