86% van Amerikaanse jongeren wil influencer worden

Bob Dylan zong het al in de jaren 60: ‘The times, they are changing’. Toen mensen vroeger werd gevraagd werd wat ze wilden worden waren astronaut, actrice of dierenarts populaire antwoorden. Tegenwoordig dromen steeds meer jongeren van een carrière als influencer.

Zo zou maar liefst 86% van mensen tussen de 13 en 38 jaar zhet wel zien zitten om influencer te worden. Dat blijkt uit onderzoek van marktresearchbedrijf Morning Consult. Van de 2.000 ondervraagden ziet 12% zichzelf al als social media influencer. Geld en flexibele werktijden Wanneer de respondenten gevraagd werd wat voor hen een reden is om het beroep te willen, valt het op dat beroemdheid niet de grootste drijfveer is. Mensen willen vooral influencer worden voor het geld en de flexibele werktijden. Opvallend is dat Millennials en Gen Z'ers verschillende motivaties noemen. Zo vindt 58% van Gen Z-respondenten het belangrijk om als influencer een verschil te maken in de wereld. Slechts 48% van Millennials noemde dat als ambitie.