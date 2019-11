Maak kans op 4×2 ICE-biljetten van NMBS!

Op ontdekking naar de Duitse kerstmarkten

De eindejaarsfeesten staan voor de deur. Het ideale moment voor een magisch weekendje uit naar een van de vele kerstmarkten in Duitsland. Hier zijn vijf feeërieke markten die makkelijk bereikbaar zijn met de trein.

Keulen

Een van de populairste kerstmarkten bij de Belgen, vooral omdat ze zo dichtbij is. De kerstmarkt van Keulen trekt elk jaar heel wat landgenoten die er een weekendje op uit willen. Niet zo verwonderlijk, want de prachtige decors van deze markt doen dromen. Het bijzondere aan deze kerstmarkt: het is er niet één, maar het zijn er zeven verschillende, zowat overal in de stad. Elk met hun eigen sfeer en identiteit. De grootste en bekendste van allemaal bevindt zich onder de imposante kathedraal van de stad, die trouwens op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Deze markt bestaat uit zowat 160 houten chalets, die een lust zijn voor de ogen én smaakpapillen. Iets verderop, in een andere sfeer, staat de Aftermarkt. Die springt meteen in het oog met haar schaatsbaan, carrousel en poppentheater. Ook het bezoeken waard: de Engeltjesmarkt op de Neumarkt (de oudste van de stad), het Sinterklaasdorp op de Rudolfplatz, en de verrassende Havenmarkt met haar unieke maritieme sfeer. De kerstmarkten zijn open van 25 november tot 23 december.

Aken

We blijven nog wat dichter bij België en trekken richting Aken. Deze kerstmarkt, op minder dan 100 km van Hasselt, verwelkomt je van 22 november tot 23 december. Vier weken lang verandert de wijk rond het stadhuis en de kathedraal in een echt kerstdorp. Volgens reisorganisator European Best Destination is dit een van de tien Europese kerstmarkten die je niet mag missen. In de 120 houten chalets kan je proeven van glühwein, peperkoek en heel wat Duitse specialiteiten. Dat alles in een magisch decor met sfeervolle lichtjes en een leuke, muzikale sfeer.