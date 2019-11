Zweeds parket vervolgt Julian Assange niet langer voor verkrachting

De Zweedse aanklagers hebben hun onderzoek naar de Wikileaks-oprichter Julian Assange voor verkrachting stopgezet. Een vrouw had hem ervan beschuldigd haar te hebben aangevallen in Zweden in 2010. Assange zit momenteel in Groot-Brittannië in de cel, waar hij zijn uitlevering aan de Verenigde Staten aanvecht. Eva-Marie Persson, plaatsvervangend procureur-generaal, riep een persconferentie bijeen. Daarbij maakte ze haar beslissing bekend om het onderzoek zonder gevolg te klasseren. “Alle onderzoeksdaden zijn uitgeput (…) zonder de vereiste bewijzen aan te brengen voor een veroordeling”, zei ze.

Persson had de Zweedse verkrachtingszaak in mei weer opgestart op vraag van een vrouw die zei dat ze in 2010 was verkracht door Assange, toen hij Zweden bezocht. Assange ontkent de beschuldiging.

Ook de VS vragen de uitlevering van Assange omwille van andere veronderstelde misdaden. De VS verdenken hem namelijk van samenzwering met de voormalige inlichtingenofficier Chelsea Manning met het oog op het lekken van militaire geheimen. In februari volgt een zitting omtrent uitlevering aan de VS.

Bron: Belga