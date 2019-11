Verstekelingen in ferry – Vrachtferry had Immingham of Felixstowe als bestemming

De vanuit Vlaardingen-Rotterdam vertrokken ferry waarin dinsdag 25 verstekelingen zijn aangetroffen, had de haven Felixstowe of Immingham als bestemming. Dat valt af te leiden uit de dienstregeling van de Deense rederij DFDS. DFDS verzorgt vanuit de Rijnhaven twee afvaarten op dinsdag: één om 8.45 uur naar Felixstowe waarbij de reis zowat 7,5 uur duurt, en één om 15 uur naar Immingham, een belangrijke haven in het estuarium van de Humber in Lincolnshire. Die overtocht duurt zowat vijftien uur.

Volgens meerdere Nederlandse media was de ferry op weg naar Felixstowe, de grootste containerhaven van Engeland. Het Algemeen Dagblad en de Britse krant Daily Star schreven niettemin dat het schip om 15.45 uur is vertrokken.

De Brittannia Seaways zou wel geen koers hebben gezet naar een haven aan de Thames.

Nog volgens de Daily Star zijn alle verstekelingen gearresteerd. Twee van hen zijn naar een ziekenhuis zijn gebracht. De ernst van hun verwondingen is onbekend, maar hun situatie zou geen zorgen baren. De rest is even na 21 uur met een bus weggevoerd naar een onbekend politiebureau.

De verstekelingen bevonden zich volgens de politie in een koelcel op een vrachtwagencombinatie. De koelcel stond aan toen de verstekelingen werden gevonden. De vrachtwagen is in beslag genomen, de chauffeur is aangehouden. Verhoor moet aantonen of hij al dan niet wist van de verstekelingen.

Op 23 oktober werden in Grays nabij Londen 39 Vietnamezen dood aangetroffen in een koelcontainer die in de Thameshaven Purfleet was ontscheept, komend uit Zeebrugge.

bron: Belga