Verstekelingen in ferry – Geen andere verstekelingen op schip

Op het schip in het Nederlandse Vlaardingen waar dinsdagavond 25 verstekelingen van zijn afgehaald, zijn geen andere verstekelingen gevonden. Dat laat de veiligheidsregio Rijnmondveilig weten. Op het schip werd nog enige tijd met speurhonden gezocht. Twee van de verstekelingen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De andere 23 zijn met een bus naar een onbekende politielocatie gebracht. Waar de verstekelingen vandaan komen, is nog niet bekend. Ze zaten in een koelcontainer op een vrachtwagen aan boord van het schip de Britannia Seaways van rederij DFDS Seaways.

De vrachtwagen is in beslag genomen en de chauffeur is aangehouden. Het is nog onduidelijk of hij wist van de verstekelingen. De veerboot was onderweg van de Vulcaanhaven in Vlaardingen naar het Engelse Felixstowe.

Vorige maand werden in Groot-Brittannië 39 doden aangetroffen in een truck op een industrieterrein in de buurt van Londen.

Bron: Belga