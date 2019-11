Stijn Vreven is de nieuwe trainer van Lokeren. Dat meldde de Oost-Vlaamse tweedeklasser vandaag. De 46-jarige Vreven volgt de zondag ontslagen Glen De Boeck op. Zelf werd Vreven in oktober bedankt voor bewezen diensten bij Beerschot, een reeksgenoot van Lokeren. Met 13 punten uit 15 wedstrijden is Lokeren voorlaatste in 1B, twee punten voor hekkensluiter Roeselare.

bron: Belga