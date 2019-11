Rode Duivels – België sluit kwalificaties af met historische dertig op dertig na 6-1 zege tegen Cyprus

De Rode Duivels hebben dinsdagavond op de tiende en laatste speeldag in EK-kwalificatiegroep I ondanks zeven wissels in de basiself met 6-1 gewonnen van Cyprus. Christian Benteke (16.), Kevin De Bruyne (36. en 42.) en Yannick Carrasco (44.) zetten nog voor de pauze in een sfeervol Koning Boudewijnstadion een 0-1 achterstand om in een 4-1 voorsprong, nadat Nicholas Ioannou (14.) de bezoekers op voorsprong had gebracht.

Vlak na de pauze viel de 5-1 al en daarbij werden de Belgen opnieuw een handje geholpen: Kypros Christoforou werkte na een aanval van De Bruyne en Thorgan Hazard het leer in eigen doel. Een gezondheidswandeling bij vriestemperaturen, meer was het niet voor de Belgen tegen een onmachtig Cyprus. Een counter van Benteke zorgde voor de 6-1, het moest en zou een feestje worden op de Heizel.

Met de dertig op dertig schreven de Belgen geschiedenis, want nooit eerder kon de Belgische nationale ploeg een kwalificatieronde met het maximum afsluiten. Eerder slaagden er nog maar zeven Europese landen in tijdens een EK- of WK-kwalificatiecampagne alle wedstrijden te winnen: Frankrijk (2x), Duitsland (2x), Spanje (2x), Tsjechië, Engeland, Nederland en Italië.

De zege tegen Cyprus was ook de tiende op rij, een verbetering van een lopend record. België eindigt 2019 zo ongeslagen, hetgeen ook twee jaar geleden onder Roberto Martinez lukte met zeven nederlagen en drie draws. Enkel tegen Griekenland, Rusland en Mexico zat er toen geen overwinning in.

Na de klinkende 1-4 zege van zaterdag in Sint-Petersburg waren de Duivels al zeker van de groepswinst en het reekshoofdstatuut eind deze maand bij de loting in Boekarest. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid komen de Duivels dan in een groep met Rusland en Denemarken terecht. Enkel achter land nummer vier staat er nog een vraagteken.

bron: Belga