Racing Genk legt Hannes Wolf vast als opvolger van Mazzu

Racing Genk heeft met de 38-jarige Hannes Wolf een opvolger voor de ontslagen Felice Mazzu beet. Over de contractduur van de Duitse coach communiceerde de landskampioen (nog) niet. Wolf brengt zijn vaste assistent Miguel Moreira mee naar Genk. Wolf, die een bescheiden carrière als speler achter de rug heeft, kreeg in 2009 zijn kans bij Borussia Dortmund. Daar coachte hij tot 2016 afwisselend enkele jeugdploegen en het tweede elftal. Wolf werkte er samen met Jürgen Klopp en Thomas Tuchel. VfB Stuttgart lanceerde hem in 2016 als hoofdcoach. Wolf leidde Die Schwaben naar de titel in de tweede Bundesliga, de daaropvolgende winter werd hij ontslagen. In het najaar van 2018 kon hij opnieuw in de tweede Bundesliga terecht, bij Hamburg. Aangezien de promotie uitbleef, eindigde zijn avontuur daar afgelopen zomer.

“Nadat hij in 2017 in zijn eerste seizoen als trainer van een profclub meteen kampioen was geworden met VfB Stuttgart, werd Wolf verkozen tot Trainer van het Jaar”, zo klinkt het op de website van Genk. “Hij wordt in één adem genoemd met andere beloftevolle Duitse trainers als Julian Nagelsmann (RB Leipzig) en Domenico Tedesco (Spartak Moskou).”

“Wolf was al op zijn 25e speler-trainer en zorgde voor een revolutie in het amateurvoetbal in de regio. Hij maakte in zijn eerste jaren zoveel indruk dat Jürgen Klopp hem naar Borussia Dortmund haalde. Als trainer van de U17, U19 en het tweede elftal van BVB deed hij het uitstekend. Hij had er een cruciale rol in de ontwikkeling van de Amerikaan Christian Pulisic – intussen bij Chelsea. Wolf zag Klopp als zijn mentor, maar leerde ook veel van Thomas Tuchel. Bij Stuttgart werkte hij met groot succes met een spelersgroep van voornamelijk tieners en jonge twintigers. De Franse international Benjamin Pavard – ex-VfB, nu Bayern München – zei op het WK in Rusland alles te danken te hebben aan Wolf.”

Straks om 14u leidt Wolf zijn eerste training, toegankelijk voor pers en publiek. Om 17u wordt hij officieel voorgesteld in de Luminus Arena. Vorige week dinsdag zette Genk Felice Mazzu op straat. Een teleurstellende 20 op 42 in de competitie werd hem fataal.

bron: Belga