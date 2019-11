Premier aangeduid in Bosnië 13 maanden na verkiezingen

Het Bosnische presidentschap heeft vandaag, dertien maanden na de verkiezingen, een eerste minister benoemd die belast is met de vorming van een centrale regering. De benoeming kwam er na een bijeenkomst met westerse ambassadeurs. Het presidentschap deelde mee dat het beslist had “Zoran Tegeltija aan te duiden voor de post van voorzitter van de ministerraad”. Het gaat om een belangrijke wending, want de drie leden van het presidentschap, die de Bosniërs (moslims), Kroaten (katholieken) en Serviërs (orthodoxen) vertegenwoordigen, werden het niet eens over de benoeming van een premier vanwege hun uiteenlopende standpunten over de toenadering van het land tot de NAVO.

Terwijl het Bosnische en het Kroatische lid van het presidentschap, Sefik Dzaferovic en Zeljko Komsic, gunstig staan tegenover de toetreding van Bosnië tot het Atlantische bondgenootschap, is hun Servische ambtgenoot Milorad Dodik tegen. Blijkbaar is nu toch een compromis gevonden. Zoran Tegeltija is een kaderlid van de partij van Milorad Dodik (SNSD).

Het presidentschap besliste ook zijn voorbereidende programma over te maken aan “de zetel van de NAVO in Brussel” zodra de nieuwe regering door het parlement is goedgekeurd, zo staat in de mededeling.

De beslissingen kwamen er na een vergadering van het presidentschap met de ambassadeurs van de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië, Duitsland en het hoofd van de delegatie van de Europese Unie in Bosnië. Het parlement moet de benoeming van Tegeltija nog goedkeuren. Hij heeft dan 35 dagen de tijd om een regering te vormen.

