Nadal sluit seizoen af op eerste plaats, Goffin op 11e stek

Rafael Nadal beëindigt 2019 als de nummer 1 op de wereldranglijst in het mannentennis, die maandag vrijgegeven werd na de ATP Finals. De Spanjaard strandde in Londen in de groepsfase. Maar aangezien de Serviër Novak Djokovic (ATP 2) hetzelfde overkwam, kon Nadal op de troon blijven zitten. Voor de vijfde keer in zijn carrière beëindigt hij het seizoen bovenaan de ATP-ranking. De 33-jarige Nadal, die dit jaar Roland Garros en de US Open won, is de oudste speler die het seizoen als nummer 1 beëindigt sinds de ATP-ranking in 1973 gecreëerd werd. Achter Nadal en Djokovic vervolledigt de Zwitser Roger Federer de top drie.

De Griek Stefanos Tsitsipas, die de Masters won, is zesde op de ranglijst. De Oostenrijkse verliezende finalist Dominic Thiem klimt ten koste van de Rus Daniil Medvedev naar de vierde plaats. Het is de enige wijziging in de top 20.

David Goffin sluit 2019 af als elfde. Hij ving als 22e het jaar aan. Maar het seizoen van de Luikenaar is nog niet afgelopen. Maandag gaat immers in Madrid de finaleweek van de vernieuwde Davis Cup van start. Met het Belgische team neemt hij het in de groepsfase op tegen Colombia en Australië. Het team van Johan Van Herck bestaat verder uit Steve Darcis (ATP 158) en Kimmer Coppejans (ATP 161), die elk drie plaatsen moeten prijsgeven op de ATP-ranking. Dubbelspecialisten Joran Vliegen (ATP 39 in dubbel) en Sander Gille (ATP 47) vervolledigen de ploeg.

Bron: Belga