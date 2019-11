Luis Enrique keert terug als bondscoach van Spanje

Luis Enrique (49) wordt opnieuw bondscoach van de Spaanse nationale ploeg. Hij vervangt zijn voormalige assistent Robert Moreno (42). Dat heeft de Spaanse voetbalbond (RFEF) vandaag aangekondigd. Enrique stapte in juni op om te zorgen voor zijn dochter Xana, die eind augustus op negenjarige leeftijd overleed aan botkanker. Na de 5-0 zege van gisteren tegen Roemenië kwam Moreno niet opdagen voor de persconferentie. Volgens het Spaans dagblad El Mundo nam hij na de match in tranen afscheid van de spelers.

Als T1 van Spanje won Moreno vier van de zes wedstrijden met La Roja, in Noorwegen en Zweden speelden de Spanjaarden 1-1 gelijk. Spanje is als groepswinnaar, met 26 punten uit tien matchen, geplaatst voor het EK van volgend jaar. Daar zal Enrique dus aan het roer staan. Tussen maart en juni had Moreno al tijdelijk de eindverantwoordelijkheid in afwezigheid van Enrique, in die periode won Spanje drie interlands.

Bron: Belga