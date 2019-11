Kortrijk schaft Cyriel Verschaevestraat en Koning Leopold II-laan af

De stad Kortrijk gaat de Cyril Verschaevestraat en Koning Leopold II-laan afschaffen. Dat heeft de Kortrijkse gemeenteraad beslist. De namen worden geschrapt en vervangen door andere namen die gekozen worden door de straatnamencommissie. Het voorstel kwam van CD&V, die oorspronkelijk enkel de Cyriel Verschaevestraat wou afschaffen. Verschaeve was een Vlaams-nationalistische dichter-priester die in de Tweede Wereldoorlog radicaal collaboreerde. Hij werd na de oorlog bij verstek ter dood veroordeeld, maar spendeerde zijn laatste levensjaren in Duitsland en Oostenrijk. De CD&V vindt het ongepast dat Verschaeve nog de eer van een straatnaam kreeg. Daarom wilden ze de straat laten afschaffen.

Opvallend is dat het de CD&V zelf was die in de jaren zeventig (toen nog CVP) de straatnaam had gekozen. “Daar slaan we mea culpa. Dat was toen vooral vanuit literair oogpunt. Het was een andere tijdsgeest en de geschiedenis staat natuurlijk niet stil”, zegt fractieleider van CD&V, Hannelore Vanhoenacker. Het voorstel kwam op tafel naar aanleiding van de Canvas-reeks “Kinderen van het verzet”. “Uit die reeks bleek meer en meer dat het niet meer op z’n plaats is om vandaag nog collaborateurs te eren met een straatnaam”, aldus Vanhoenacker.

N-VA diende daarnaast een amendement in om ook de Koning Leopold II-laan af te schaffen, naar aanleiding van de gruwel die plaatsvond in Congo onder het koloniale bewind van Leopold II. “Als je straatnamen als een eerbetoon ziet en dat niet wil voor een collaborateur, dan ook niet voor massamoordenaar Leopold II”, aldus schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). De straatnamencommissie zal nu twee nieuwe straatnamen uitwerken.

bron: Belga