Klimaatbeweging neemt Brusselse kleine ring op 8 december in met mensenketting

Goed een jaar na de start van de eerste klimaatacties in ons land plannen Climate Express en de Klimaatcoalitie een mensenketting op de kleine ring in Brussel. Op zondag 8 december, en dus tijdens de VN-klimaattop in Madrid, willen de organisaties de hele kleine ring innemen met “een feestelijke en vastberaden mensenketting”, klinkt het. Een week eerder, op vrijdag 29 november, is er in verschillende plaatsen wereldwijd een vierde global strike for future. “Het afgelopen jaar was werkelijk historisch”, klinkt het op het Facebookevenement van de mensenketting. “Sinds Claim the Climate in december 2018 kwamen honderdduizenden Belgen de straat op voor het klimaat. Jongeren, grootouders, werknemers, leraren, studenten, wetenschappers, dokters… Nog nooit lieten zoveel mensen hun stem horen om keer op keer hetzelfde te eisen: dringend meer ambitie voor het klimaat en een eerlijke transitie voor iedereen.”

De betrokken organisaties wijzen erop dat de eis van de betogers verre van vervuld is, en dat er ondanks de “mooie woorden van politici” nog altijd geen actie ondernomen is. “De lat moet omhoog – het gaat over de toekomst van iedereen! We houden daarom de druk hoog en komen opnieuw uit ons kot.”

In België zijn er op 29 november alvast global strikes in onder meer Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven.

bron: Belga