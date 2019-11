“Christenen almaar vaker geviseerd in Europa”

Volgens het Europese Observatorium voor Onverdraagzaamheid worden almaar vaker fundamentele rechten aan christenen ontzegd. Christelijke kerken en gebedsplaatsen in dertien Europese landen worden almaar vaker het doelwit van vandalisme en brandstichting. Verleden week nog werden de Belgische bisschoppen aangevallen omdat zij hun visie durfden te geven over abortus. Dat meldde KerkNet Vlaanderen dinsdag. Volgens het Observatorium voor Onverdraagzaamheid is dat soort reacties een aanduiding van een verontrustende trend in verschillende Europese landen, waarbij aan christenen almaar vaker en onbeschaamder de godsdienst- en gewetensvrijheid wordt ontzegd. Steeds vaker worden bedrijven en handelszaken van christenen geruïneerd en straatpredikanten aangehouden, worden christenen gedwongen om een keuze te maken tussen hun geweten of hun broodwinning, wordt aan studentenorganisaties en christelijke sprekers het zwijgen opgelegd, worden de rechten van ouders door de inmenging van de overheid met de voeten getreden of worden asielaanvragen van christelijke vluchtelingen (onder meer uit landen als Afghanistan of Pakistan) willekeurig afgewezen, aldus het Observatorium.

bron: Belga