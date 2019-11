Champions League basket (m) – Antwerp behoudt zicht op kwalificatie na zege tegen Pau-Lacq-Orthez

Antwerp heeft dinsdag het Franse Pau-Lacq-Orthez met 74-69 opzijgezet op de zesde speeldag in de Champions League basketbal. Bij de rust was het 45-32. De overwinning was van groot belang voor de troepen van Christophe Beghin. Dankzij de zege komt Antwerp op gelijke hoogte van Pau, met twee overwinningen en vier nederlagen. De Antwerpenaren kunnen zo nog blijven geloven in een kwalificatie voor de tweede ronde.

De Giants begonnen sterk en leidden met 45-32 aan de pauze. De Fransen maakten er in het derde quarter (13-23) opnieuw een wedstrijd van, maar de zege bleef uiteindelijk in Antwerpen. Luka Rupnik was de uitblinker bij de thuisploeg (25 punten, 5 rebounds en 4 assists) en ook Hans Vanwijn speelde een sterke wedstrijd (6 punten, 12 rebounds en 7 assists. Bij de Fransen zorgde vooral het duo Nicolas De Jong (25 punten) en Justin Dentmon (20 punten) voor de punten.

Antwerp staat nu op de vijfde plaats in groep B. De eerste vier van elke groep plaatsen zich voor de tweede ronde. Volgende woensdag trekt Antwerp naar Israël om het op te nemen tegen Jeruzalem op de zevende speeldag.

bron: Belga