Het Portalis-gebouw in Brussel, waar onder meer het Brusselse parket en de jeugdrechtbanken huizen, wordt deze middag geëvacueerd. Dat stelt Belga ter plaatse vast. De reden voor die evacuatie is nog niet duidelijk maar het zou alvast niet om een oefening gaan. De politie is in groten getale aanwezig en laat niemand het gebouw binnen. De Brusselse brandweer is ook ter plaatse gekomen.

bron: Belga