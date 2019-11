BRAND ASIELCENTRUM BILZEN – Alleen inwoners toegelaten op infoavond over asielcentrum in Bilzen

Alleen inwoners van Grote en Kleine Spouwen zijn donderdag welkom op de infoavond van het Rode Kruis over het toekomstige asielcentrum in Grote Spouwen. Dat meldt Radio 2 Limburg en wordt door burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen) aan Belga bevestigd. “We hebben gemerkt op de betoging dat er meer mensen van buiten Spouwen waren. Het is geen vergadering van Voorpost, maar voor de buurtbewoners. We willen aan hen de kans geven om vragen te stellen”, zegt Sauwens. De inwoners van Spouwen hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen voor de infosessie over het asielzoekerscentrum. Andere mensen worden niet toegelaten en ook de pers is niet welkom op de infoavond, die in twee sessies zal verlopen. Het Rode Kruis en het stadsbestuur willen op die manier ervoor zorgen dat de betrokken inwoners op een serene manier geïnformeerd kunnen worden.

“De infosessie is vooral voor de omgeving, want die mensen hebben de meeste vragen en zorgen. Daarom hebben zij allemaal een uitnodiging gekregen. Het hoeft geen manifestatie te worden”, stelt Sauwens. “Het Rode Kruis gaat onder meer info geven over de contacten die ze gehad hebben met de scholen, enzovoort. De inwoners kunnen ook vragen stellen.”

