Elke minuut wordt een kind blind

Wist je dat er vandaag nog steeds blinde kinderen zijn die met een relatief eenvoudige operatie opnieuw zouden kunnen zien? 60 procent van de blinde kinderen sterft door ondervoeding binnen de twee jaar nadat blindheid optrad. Kinderblindheid aanpakken is dus van levensbelang. Al meer dan twintig jaar is dit de prioriteit van de Belgische ngo Licht voor de Wereld.

Blind zijn in een arm land biedt weinig kansen en in veel gevallen geen hoop voor de toekomst. Een blind kind blijft volledig afhankelijk én dat in een samenleving waar iedereen zijn steentje moet bijdragen om te overleven. Zonder hulp blijven deze kinderen hun hele leven lang een last voor de familie en de gemeenschap.

Samen openen we ogen!

Miljoenen kinderen zijn nodeloos blind, gewoonweg omdat zij geen toegang hebben tot kwaliteitsvolle oogzorg. Licht voor de Wereld strijdt al meer dan twintig jaar tegen vermijdbare blindheid en voor de integratie van mensen met een visuele beperking in Afrika. We maken oogzorg ter plaatse toegankelijk voor iedereen. Met onze experts en lokale partners ondersteunen we oogziekenhuizen, zorgen we voor kwaliteitsvolle infrastructuur en leiden we personeel op.

Zo geven we kinderen met een visuele beperking opnieuw zicht op een toekomst. Eén van die kinderen is de eenjarige Emmanuella uit Congo. Dit kleine meisje krijgt witte vlekjes in haar ogen en verliest het zicht.

VIDEO: Bekijk hier Emmanuella’s verhaal en ontdek hoe jij kinderen als haar kan helpen!

10.000 ogen openen

In het najaar 2019 wil Licht voor de Wereld samen met jou een recordaantal ogen openen. Vanaf de Werelddag van het Zicht op 10 oktober tot 31 december wil de organisatie genoeg geld inzamelen om 10.000 ogen te openen. Samen maken we dit mogelijk.

Ontdek er alles over op de website!