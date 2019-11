VIDEO. Chileense betogers halen politiedrone neer met laserpennen

In een indrukwekkend filmpje is te zien hoe Chileense betogers het met laserpennen opnemen tegen een politiedrone. De drone lijkt na een korte destabilisatie te kunnen ontsnappen aan de inventieve aanval, maar stort dan toch neer in de mensenmassa.

De sociale onrust in Chili houdt nu al ruim een maand aan. Mensen protesteren er tegen het besparingsbeleid van president Sebastián Piñera en worden daarbij geconfronteerd met hard politiegeweld. De Chileense politiemacht beschikt over hoogtechnologische snufjes zoals drones, maar enkele betogers vonden daar een slimme verdedigingsstrategie tegen.

Verschillende verklaringen

Een groep van 40 tot 50 betogers haalde groene laserpennen boven en richtte die tezamen op de drone, waarop die uiteindelijk crashte. De laserstralen zouden de navigatiecamera van de door een piloot op afstand bestuurde drone kunnen hebben verstoord, waardoor de piloot de controle over het toestel verloren zou hebben. Een andere verklaring is dat het laserlicht de landingssensoren van de drone zou hebben gesaboteerd en het toestel daarom overging tot een automatische landing. Gebruikers op Reddit, het platform waar de video orgineel werd gepost, speculeerden ook dat de gecombineerde hitte van de laserstralen het interne circuit van de drone zou kunnen gesmolten hebben. De gemiddelde straal van een laserpen voor vrijetijdsgebruik is echter zelfs in combinatie niet sterk genoeg om daarvoor genoeg hitte te genereren.