Smile Safari laat ook je huisdier schitteren op Instagram

Sinds de opening op 2 oktober is de pop-uptentoonstelling Smile Safari een ware Instagramsensatie geworden. De expo in het Brusselse Tour & Taxis is een speeltuin voor volwassenen die ook nog eens hele coole foto’s oplevert. Door het gigantische succes werd de tentoonstelling verlengd tot 5 januari én wordt er een speciale actie georganiseerd.

Natuurlijk doen snoeperige kleurtjes, gigantische ballenbaden en andere ongein het goed op Instagram. Dat had Smile Safari al sinds het begin begrepen. Maar er is nog een ander favoriet sociale media-onderwerp: beestjes.

Verlengd

De mens hecht vaak meer waarde aan zijn of haar huisdier dan aan andere mensen. Met plezier leggen we onze viervoeters in de watten en nemen we ze mee op uitstap. Om nog maar te zwijgen over de talloze foto’s die we van onze hond, kat, parkiet of noem maar op nemen. Dat ontging ook Smile Safari niet en daarom organiseert de pop-up op de laatste openingsdag, 5 januari, een speciale huisdierendag. Je viervoeter mag dan helemaal gratis mee naar binnen zodat je samen de leukste kiekjes kan nemen. Uiteraard is het wel belangrijk dat je huisdier naar behoren getraind is, om te garanderen dat de uitstap zowel voor hem als voor de andere bezoekers leuk blijft. Is dat het geval, noteer dan zondag 5 januari alvast in je agenda en bestel je tickets online.