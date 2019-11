Met een wollen pyjama vat je sneller de slaap

Het overkomt iedereen weleens: je ligt in je bed, weet dat je moet slapen, maar je bent klaarwakker. Langzaamaan zie je de tijd voorbijgaan en besef je dat je alarm steeds dichterbij komt. Onze grootmoeders leerden ons trucjes als kamillethee of warme melk drinken voor het slapengaan, maar uit onderzoek blijkt dat ook het materiaal van je pyjama van belang is.

Vroeger was slapen in wol de norm, maar langzaamaan zijn we daar als samenleving van afgestapt. Tegenwoordig slapen mensen in katoenen of synthetische pyjama’s. Maar volgens een Australisch onderzoek is dat geen goed idee als je snel de slaap wil vatten.

Comfortzone

Om de slaapvoordelen van wol te onderzoeken, deden de wetenschappers een beroep op 17 studenten en 36 oudere personen. Zij mochten slapen in een wollen pyjama in een slaapkamer waarvan de temperatuur 17°C betrof. De studenten verkeerden daardoor al na 11 in plaats van de gebruikelijke 18 minuten die nodig zijn bij een katoenen pyjama in dromenland, de andere proefpersonen hadden 12 in plaats van 22 tot 27 minuten nodig om in te slapen. Een duidelijk verschil dus. Paul Swan van de universiteit van Sydney, een van de onderzoekers, legt uit waarom: “Wol regelt je lichaamstemperatuur veel beter en brengt je in een staat die bekendstaat als “de thermische comfortzone”. Je valt daardoor niet alleen sneller in slaap, maar je slaapt ook langer en geniet van een diepere slaap.” Lig jij weleens te woelen onder je lakens, dan weet je wat je op je kerstlijstje mag zetten!