Marthe van K3: “Ik geef toe dat ik soms jaloers ben op Hanne en Klaasje”

Marthe De Pillecyn is de enige van K3 die geen relatie heeft. Hoewel ze gelukkig is als vrijgezel, pikt het bij haar af en toe dat Hanne en Klaasje wél een vriendje hebben.

Over het liefdesleven van de meiden van K3 is al heel wat geschreven geweest. Zo weten we dat Hanne (25) intussen verloofd is met Jorn en ze samen een huis aan het verbouwen zijn, en dat Klaasje (24) ook al enkele jaren gelukkig is met Max. Enkel Marthe is momenteel single.

De 23-jarige zangeres was twee jaar lang samen met Viktor Verhulst, maar vorig jaar liet ze weten dat de twee als vrienden uit elkaar gingen. Nadien heeft ze nog gedatet met Glenn, een autohandelaar uit Sint-Pieters-Leeuw, maar dat werd uiteindelijk niets.

Jaloers

Ze is zeker en vast niet ongelukkig momenteel, maar in Dag Allemaal geeft ze toe dat het wel iets met haar doet om haar K3-collega’s te zien evolueren op relatiegebied. “Ik ben perfect gelukkig alleen. Ik geef toe dat ik weleens jaloers kan zijn als ik kijk naar waar Klaasje en Hanne al staan. Hanne en ik schelen maar twee jaar, maar zij is al aan het verbouwen. Ze is ook al ten huwelijk gevraagd, en staat dus al veel verder dan ik. Ik denk daar ook meer en meer over na: waar zal ik over enkel jaren staan?”, vertelt ze.

Bang voor commentaren

Marthe gaat verder dat ze het als bekende Vlaming niet makkelijk vindt om een vriendje te vinden. “Ik zit vooral in met de mening van anderen. Ik heb het er onlangs nog over gehad met onze schminkster: meisjes van 23 hebben regelmatig eens een ander vriendje, en dat vindt iedereen normaal. Ik heb nog maar twee vaste relaties gehad, maar stel dat nu zou uitkomen dat ik een nieuwe vriend heb, dan zou het waarschijnlijk zijn: ‘Die is al aan haar zoveelste vriendje toe!’. Daar zit ik mee in. Als ik nu naar buiten kom met een nieuwe liefde, moet ik zeker weten dat het écht goed zit”, klinkt het.