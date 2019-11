Doe niet meer gewoon maal zeven: dit is de échte leeftijd van je hond

Wetenschappers hebben een nieuwe formule ontdekt die de leeftijd van je hond in mensenjaren accuraat zou bepalen. Het oude trucje om je viervoeters leeftijd maal zeven te doen, werd al eerder in twijfel getrokken. Nu is er een wetenschapppelijk verantwoord alternatief.

Het leek te simpel om waar te zijn: één jaar in het leven van een hond zou het equivalent zijn van zeven mensenjaren. Was je hond vijf, dan had je in werkelijkheid dus een labrador of chihuahua met een potentieel stevige midlifecrisis in huis. Naar de oorsprong van deze simpele formule was het echter gissen, en verschillende hondenexperten stelden dat er weinig van aan was: het verouderingsproces van je hond zou afhankelijk zijn van de grootte en het ras. Je chihuahua leeft een stuk langer, en koopt dus waarschijnlijk op veel latere hondenleeftijd dan je labrador een Harley Davidson of een nieuw lief. Bovendien werkt het verouderingsproces van honden anders dan van mensen. Onderzoekers van de universiteit van Californië zorgden er met een nieuwe formule voor dat die variabele hondenleeftijd nu concreet te berekenen is.

Mensenleeftijd = 16 x ln (hondenleeftijd) + 31

De formule is gebaseerd op het toevoegen van methylgroepen aan het DNA. Die groepen wijzigen de activiteit van een DNA-segment zonder het DNA an sich te wijzigen, en zijn een essentieel onderdeel van het verouderingsproces van elk zoogdier. Het proces van toevoegen van de methylgroepen wordt ook wel de epigenetische of interne klok genoemd. De onderzoekers uit Californië vergeleken vervolgens de epigenetische klok van mens en hond (voor de studie werden labradors gebruikt), en kwamen tot de conclusie dat de beste formule voor het berekenen van de leeftijd van je viervoeter de volgende is: mensenleeftijd = 16 x ln (hondenleeftijd) + 31. Dit komt er bijvoorbeeld op neer dat een hond van zeven weken ongeveer negen maanden oud is in mensenjaren. De “ln” in de formule staat voor logaritme en vind je terug op de meeste rekenmachines.

Niet helemaal waterdicht

Bovenstaande formule komt overeen met de aparte verouderingssnelheid van honden: honden verouderen de eerste jaren van hun leven veel sneller, en de laatste jaren veel trager dan mensen. Hoewel de berekening veel betrouwbaarder is dan de “maal zeven”-methode en toepasbaar is op alle hondenrassen, kon er met de variabele leeftijdsverwachting voor verschillende hondengroottes en -rassen nog steeds geen rekening gehouden worden. Eén formule die toepasbaar is op álle honden zal om die reden ook nooit mogelijk zijn. Het is dus wachten op verdere studies op andere rassen om de leeftijd van je specifieke vierenvoeter helemaal correct in te schatten.