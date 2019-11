BIZAR. ‘Oxygen bar’ in New Delhi serveert propere lucht

Geen gebakken lucht, maar propere lucht: een bar in de zwaar vervuilde Indiase hoofdstad New Delhi verkoopt zuivere zuurstof tegen een zacht prijsje.

De voorbije twee weken hebben de autoriteiten in New Delhi twee keer de noodtoestand afgekondigd omdat de luchtvervuiling een kritieke grens overschreden had. Scholen gingen dicht, ouderen en kinderen werd aangeraden om binnen te blijven. Afgelopen zaterdag was de hoofdstad gehuld in een gele mist door de zware vervuiling.

Mensen die even op adem willen komen en daarbij propere lucht in hun longen willen snuiven kunnen terecht bij Oxy Pure in een winkelcentrum in het zuiden van de stad, waar zuurstof geïnfuseerd met essentiële oliën zoals lavendel en citroengras via tubes in de neus geïnhaleerd kan worden. Een sessie van een kwartier kost 299 Indiase roepie, of 3,76 euro.

Draagbare zuurstofbusjes

“We krijgen dagelijks zo’n 30 tot 40 mensen over de vloer om propere lucht in te ademen”, aldus de zaakvoerder, die de deuren opende in mei. Volgens hem kan zuivere zuurstof heilzaam zijn tegen vermoeidheid, slaapstoornissen, katers en zelfs depressie. “We bieden ook draagbare zuurstofbusjes aan, zodat klanten overal waar ze willen propere lucht kunnen opsnuiven.”

Sommige klanten die last hebben van de vervuilde lucht in de stad – ze kampen onder meer met jeukerige ogen, een lopende neus en keelinfecties – beweren dat ze zich verfrist voelen na een ‘zuurstofkuur’. “Mijn lichaam voelt lichter aan”, aldus zakenman Aman Batra aan nieuwswebsite Scroll.

New Delhi telt 25 miljoen inwoners en behoort tot ’s werelds meest vervuilde steden.