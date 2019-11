André Hazes klaagt roddelblad aan nadat zoontje op cover verscheen

André Hazes ligt in de clinch met het roddelblad Privé. Dat Nederlandse magazine zette het driejarige zoontje van de zanger, André jr., groot op zijn cover met de tekst “Kleine jongen, hoe leg je hem dit uit?”.

Daarmee verwees het blad naar de recente breuk tussen Hazes en de moeder van zijn kind, de 41-jarige Monique Westenberg, en de nieuwe relatie van de zanger met presentatrice en model Bridget Maasland (45). Hazes heeft het advocatenkantoor van de bekende misdaadverslaggever Peter R. de Vries ingeschakeld om het magazine aan te klagen voor schending van portretrecht.

“Schofterig”

Vorige week al zei de zanger dat hij gerechtelijke stappen overwoog vanwege de cover van het blad. “Ik vind het schofterig”, fulmineerde Hazes in de ochtendshow van Frank Dane op Radio 538. De hoofdredacteur van Privé, Evert Santegoeds, verdedigde de cover in het radioprogramma Veronica Inside. Hij vond de cover wel geoorloofd omdat Hazes en zijn ex voortdurend foto’s van het jongetje delen. “We hebben hem gezien in commercials, realitysoaps, elke dag op Instagram”, klonk het.