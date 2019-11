Werken bij Jan De Nul Group als transport organiser?

«WE ZOEKEN MENSEN MET PIT»

Coördinator Ludwig Mertens en zijn transport organisers zoeken nieuwe collega’s. Wereldwijd charteren ze schepen om grote ladingen naar de werven van Jan De Nul Group te brengen. Hierbij maken ze gebruik van het kleinste binnenschip tot de grootste afzinkschepen.

BORN TO MOVE

Deze job leer je op de werkvloer met een uitgebreide interne opleiding. Je werkt intensief samen met partijen over de hele wereld waarbij alle facetten van transport aan bod komen. We zoeken mensen die enthousiast, oplossingsgericht en gepassioneerd zijn en vooral pit hebben.

PERMANENTE TEAMBUILDING

We dragen een goede werksfeer hoog in het vaandel. Er wordt nauw samengewerkt, aangezien transport essentieel kan zijn voor het slagen van een project. Op piekmomenten kunnen we op elkaar rekenen, waardoor er meer dan alleen maar een collegiale band ontstaat.

UNIEK WERK

Elk transport is uniek en daagt ons uit om met de best passende oplossing de projectdeadlines te respecteren. Op één jaar verschepen we ruim 250.000 kubieke meter lading, vergelijkbaar met de hoeveelheid water die je nodig hebt om het Antwerpse Sportpaleis tot de nok te vullen.

WERELDSPELER IN AALST

Jan De Nul Group is een wereldspeler met bijna 7.000 medewerkers, maar het kantoor in Aalst is het logistieke hart. Hier alleen al werken meer dan 1000 werknemers: 830 mannen en 320 vrouwen. Het is bovendien een zeer diverse ploeg van wel 25 nationaliteiten.

