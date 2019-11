«Je kan hier een carrière uitbouwen»

Na mijn studies heb ik er bewust voor gekozen om interimjobs te doen in verschillende ziekenhuizen. In AZ Sint-Lucas ben ik blijven plakken. Het is het vriendelijkste ziekenhuis van Gent, met ‘vree wijze’ collega’s en een toffe werksfeer. Ik heb ook altijd het gevoel gehad dat ik hier met mijn ambities op de juiste plek zat.

Door de goede feedbackgesprekken kon ik aangeven dat ik op zoek was naar meer en kon ik na twee jaar doorgroeien naar de functie van adjunct-dienstverantwoordelijke operatiekwartier, wat ik nog steeds met hart en ziel doe. Ondertussen kan ik ook meewerken aan het nieuwe elektronisch patiëntendossier, een prachtige kans om mee te denken over de toekomst van het ziekenhuis.

Thomas (adjunct-dienstverantwoordelijke operatiekwartier)

«De techniek en de variatie maken het interessant»

De centrale sterilisatie is eigenlijk het kloppend hart van het ziekenhuis, want zonder ons kunnen de artsen geen operaties of consultaties doen. Er wordt met honderden ‘sets’ van medische materialen gewerkt, die we na gebruik moeten ophalen, controleren, reinigen, steriliseren en inpakken voor ze teruggaan naar het operatiekwartier of de consultatieruimte.

Een cruciale schakel dus. Daar heb je wel wat technisch inzicht én interesse voor nodig. Er zijn zoveel instrumenten en sommige, vooral de laparoscopische, zijn een technologisch hoogstandje. We moeten ze helemaal demonteren om ze te reinigen en daarna opnieuw samenstellen om ze te steriliseren. Het duurt even voor je alles onder de knie hebt, maar dat maakt het net boeiend. Na veertien jaar doe ik mijn job nog altijd even graag.

Annelien (medewerker sterilisatie)

