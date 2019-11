Verhogen van minimumsnelheid op snelwegen heeft weinig effect

“Het verhogen van de minimumsnelheid op de snelwegen is een goed idee, maar het zal in principe weinig effect hebben op de verkeersveiligheid”, zegt Stef Willems, woordvoerder van Vias. Zo reageert het instituut op het wetsvoorstel van parlementslid Frank Troosters (Vlaams Belang) om de minimumsnelheid op de snelwegen op te trekken van 70 naar 80 kilometer per uur, waar de Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg over schrijven. Volgens Vias is het gevaarlijk wanneer er een groot verschil in snelheden ontstaat op de snelweg. Als de minimumsnelheid wordt opgetrokken komen de hoogste en de laagste snelheden dus dichter bij elkaar. Dat zou ook de verkeersveiligheid ten goede komen. “Je verkleint zo de kans dat er veel wordt ingehaald”, zegt woordvoerder Stef Willems.

Maar Willems benadrukt dat het slechts gaat om een zeer klein effect voor de verkeersveiligheid. “In de praktijk zien we dat er slechts heel weinig mensen nog 70 km/u rijden”. Het zou bovendien ook gaan ook om een miniem aantal overtredingen voor het rijden van minder dan 70 kilometer per uur. “Als je weet dat er jaarlijks 1,3 miljoen verkeersboetes worden uitgereikt, stellen die honderdtal boetes per jaar niet veel voor”, aldus Willems.

Ook VAB staat achter het idee van de verhoging van de minimumsnelheid, maar ziet geen noodzaak. “Als het verkeersreglement wordt herzien, iets waar wij al jaren om vragen, kan de maatregel eventueel worden opgenomen”, zegt VAB-woordvoerster Joni Junes.

Ook in onze buurlanden gelden er regels voor de minimumsnelheid op autosnelwegen. Volgens VAB moet er in Frankrijk op de linkerrijstrook altijd minstens 80 kilometer per uur worden gereden. In Nederland geldt er daarentegen geen minimumsnelheid. Wel van toepassing is het verbod op autosnelwegen voor voertuigen die niet meer dan 60 kilometer per uur kunnen of mogen rijden.

bron: Belga