Twee doden bij CO-vergiftiging in Zulte

In het Oost-Vlaamse Zulte zijn in de nacht van zondag op maandag twee personen om het leven gekomen door CO-vergiftiging. Dat bevestigt burgemeester Simon Lagrange van Zulte.

Het incident gebeurde in een woning aan de Staatsbaan in Zulte. In het huis woonden vijf leden van een gezin, maar de twee dodelijke slachtoffers waren personen die op bezoek waren. Ze werden bevangen door CO-dampen, vermoedelijk afkomstig van een defect verwarmingstoestel, en kwamen om het leven. De vijf gezinsleden, waaronder twee kinderen, raakten ook bevangen. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht maar ze verkeren niet in levensgevaar.

De slachtoffers zijn een man en een vrouw van Bulgaarse afkomst, beiden tussen de 35 en 40 jaar oud. De oorzaak van de CO-intoxicatie wordt nog onderzocht. “Het parket heeft een branddeskundige ter plaatse gestuurd om de omstandigheden van het ongeval na te gaan. Er werd ook een wetsgeneesheer aangesteld om de slachtoffers te onderzoeken”, zegt persmagistraat An Schoonjans.

De hulpdiensten troffen onder meer een terrasverwarmer aan die in de woning werd gebruikt, maar het onderzoek moet duidelijk maken waarvan de CO-dampen afkomstig waren.

bron: Belga