Tien doden bij luchtaanval op fabriek in Tripoli

In het zuiden van Tripoli zijn tien doden en 35 gewonden gevallen toen een fabriek geraakt werd bij een luchtaanval. Dat heeft een woordvoerder van de hulpdiensten van de Libische hoofdstad gezegd. Het gaat om een koekjesfabriek in het Wadi al-Rabei-district. De gewonden werden naar twee nabijgelegen ziekenhuizen gebracht, zei Osama Ali.

Volgens het ministerie van Gezondheid zijn er onder de doden al zeker twee Libiërs, en bij de gewonden mensen uit Egypte, Bangladesh en Nigeria.

De gezant van de Verenigde Naties (VN) voor Libië, Ghassan Salame, zei dat de luchtaanval mogelijk een oorlogsmisdaad is. “Ongeacht of het om een opzettelijke aanval op de fabriek of een willekeurige aanval ging, het kan een oorlogsmisdaad zijn” zei hij maandag aan de VN-Veiligheidsraad.

bron: Belga