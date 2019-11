Tata Steel schrapt duizenden banen in Europa

Tata Steel gaat tot 3.000 banen schrappen in Europa. Dat heeft het staalconcern in een verklaring aangekondigd. Waarschijnlijk heeft ongeveer twee derde van de ingreep betrekking op het kantoorpersoneel. In ons land heeft Tata Steel fabrieken in Duffel en Luik (Segal). Dat Tata Steel zou gaan reorganiseren was al eerder bekend, maar over de omvang van de banenreductie waren nog geen aantallen naar buiten gebracht. Vorige maand lekte al een memo uit dat het concern 175 miljoen euro aan personeelskosten wil bezuinigen.

Het banenverlies is onderdeel van het ‘transformatieprogramma’ dat het concern deze week presenteert aan de Europese ondernemingsraden. Het plan wordt uitgedacht onder leiding van de Europese CEO Henrik Adam.

Er werken nu nog 21.000 mensen bij Tata Steel Europe, van wie ongeveer 9.000 bij de voormalige Koninklijke Hoogovens in het Nederlandse IJmuiden. Tata Steel heeft vestigingen in Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië en België. Voor ons land gaat het om fabrieken in Duffel en Luik (Segal).

Bron: Belga