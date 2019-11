Nacer Chadli haakt af voor Cyprus, Martinez kondigt wissels aan

Roberto Martinez doet morgenavond in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus op de slotspeeldag in groep I geen beroep op Nacer Chadli, zo maakte de bondscoach vandaag voor de start van de training in Tubeke bekend. Chadli reisde afgelopen weekend al niet mee af naar Rusland, maar moest maandag wel opnieuw bij de groep aansluiten. In tegenstelling tot Leandro Trossard, die vrijdag al huiswaarts keerde. “Nacer Chadli heeft een goede behandeling ondergaan, maar speelt morgen tegen Cyprus niet, want het is belangrijk dat hij honderd procent fit naar zijn club kan teruggaan. Dat geldt trouwens voor alle spelers, want het was een zware wedstrijd in Rusland. Morgen zullen er dus wissels zijn. Thomas Vermaelen zullen we morgen alvast niet gebruiken. Zijn prestatie zaterdag in Sint-Petersburg was van een erg hoog niveau”, vertelde de bondscoach.

Dankzij de klinkende 1-4 zege van zaterdag in Sint-Petersburg zijn de Duivels al zeker van de groepswinst en het reekshoofdstatuut eind deze maand bij de loting in Boekarest. Meer dan waarschijnlijk komen de Duivels dan in een groep met Rusland terecht.

Tegen Cyprus kunnen de Belgen bij winst wel nog voor een historische prestatie zorgen. Ze kunnen de kwalificatieperiode afsluiten met een dertig op dertig, hetgeen nooit eerder gebeurd is voor ons land. Eerder slaagden er nog maar zes landen in tijdens een EK- of WK-kwalificatiecampagne alle wedstrijden te winnen: Frankrijk (2x), Duitsland (2x), Spanje (2x), Tsjechië, Engeland en Nederland. Ook Italië staat in deze kwalificatiecampagne nog met het maximum en sluit vanavond af met een thuiswedstrijd tegen Armenië.

Bron: Belga