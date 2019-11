Lula roept menigte in Brazilië op om strijd voort te zetten

In het Braziliaanse Recife heeft voormalig president Luiz Inacio Lula da Silva, die recent werd vrijgelaten, een menigte van tienduizenden personen toegesproken. Hij riep hen op om de strijd voort te zetten. De voormalige Braziliaanse president mocht vrijdag de gevangenis verlaten nadat een rechter daartoe beslist had. De 74-jarige Lula zat sinds april 2018 een gevangenisstraf uit omdat hij van een bouwaannemer een appartement aan de Braziliaanse kust cadeau zou hebben gekregen. Dat zou een beloning geweest zijn omdat Lula miljoenencontracten had geregeld met Petrobras, het oliebedrijf dat door de Braziliaanse overheid gerund wordt.

“Bij het zien van zo veel mensen die zich over het hele land hebben gemobiliseerd, wil ik zeggen: de strijd is nog niet ten einde. Het gevecht kan nog niet stopgezet worden, maar we willen nog altijd meer”, scandeerde Luiz Inacio Lula da Silva. “De campagne ‘Lula vrij’ moet worden omgevormd tot iets veel groter”, voegde hij er nog aan toe. Een enthousiaste menigte verwelkomde zijn woorden met leuzen als “Lula, strijder van het Braziliaanse volk”.

Bron: Belga