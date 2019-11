Jerome Powell herinnert Trump aan onafhankelijk van de Fed

Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), heeft president Trump er maandag aan herinnerd dat de beslissingen rond het monetair beleid genomen worden zonder politieke overwegingen. Hij deed dat tijdens een ontmoeting met Trump en minister van Financiën Steve Mnuchin in het Witte Huis. Powell verklaarde in een mededeling achteraf dat zijn collega’s van het Federal Open Market Committee en hij “een monetair beleid zullen blijven uitstippelen, zoals de wet dat voorschrijft, om een maximale werkzekerheid en stabiele prijzen te verzekeren, en dat die beslissingen enkel genomen worden op basis van voorzichtige, objectieve en niet-politieke analyses”.

Trump zelf verklaarde op Twitter dat hij een “zeer goede en hartelijke ontmoeting had met Jay Powell”. “Alles werd besproken, waaronder rentevoeten, negatieve intresten, lage inflatie, geldverruiming, de sterkte van de dollar en het effect ervan op de productienijverheid, de handel met China, de EU en anderen, enzovoort”, tweette de president nog.

De president uit nochtans regelmatig kritiek op Powell. Enkele maanden geleden verklaarde hij nog dat hij spijt had van de benoeming van Powell en stak hij de schuld van de vertraging van de economische groei in de VS op de Fed. Trump heeft ook al verschillende keren gesteld dat de renteverhogingen van 2018 niet nodig waren en dat de nationale bank dit jaar te lang gewacht heeft om haar beleid te versoepelen.

In de mededeling van de Fed staat nog dat Powell zich gehouden heeft aan de verklaringen die hij vorige week aflegde in het Congres. “Hij heeft niet gesproken over zijn verwachtingen rond het monetair beleid, enkel maar om te benadrukken dat het beleidstraject volledig zal afhangen van de informatie die binnenkomt en die de vooruitzichten voor de economie beïnvloedt.”

