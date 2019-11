Gastvrij Zoutleeuw wil ‘menselijk gelaat’ tonen ten aanzien van asielcentrum Dormaal

In Zoutleeuw hebben enkele inwoners de groepering Gastvrij Zoutleeuw opgericht die ‘een menselijk gelaat’ willen tonen ten aanzien van de asielzoekers die Fedasil binnenkort wil opvangen in een nieuw opvangcentrum in deelgemeente Dormaal. Een eerste initiatief is de inzameling van winterkleren. Het asielcentrum in een voormalig woonzorgcentrum in Dormaal, waar Fedasil 130 asielzoekers wil onderbrengen, wordt fel gecontesteerd door het plaatselijke actiecomité ‘Genoeg is Genoeg’. Met een juridische procedure voor de Raad van State, zwarte vlaggen, menselijke kettingen en andere betogingen liet het comité de afgelopen twee maanden herhaaldelijk zijn ongenoegen blijken. Het actiecomité vindt het niet kunnen dat een dorp met nauwelijks 200 gezinnen met zo’n grote groep migranten geconfronteerd wordt.

Gastvrij Zoutleeuw daarentegen wil ten aanzien van deze mensen, die gevlucht zijn uit extreem stressvolle situaties menselijkheid, empathie en warmte tonen. De groep wil alle positieve initiatieven ten aanzien van deze mensen bundelen en kenbaar maken. Een eerste actie betreft de inzameling van winterkleren, want daar is bij de asielzoekers grote nood aan. Op de Facebook-pagina Gastvrij Zoutleeuw wordt binnenkort kenbaar gemaakt hoe de kleren zullen ingezameld worden.

bron: Belga